Homem tenta pegar arma em carro dentro do pátio do Detran

Wesley Augusto Filgueira Leite Pinto, foi preso dentro do pátio do Departamento Estadual de Transporte de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) após tentar reaver uma arma de fogo que estava escondida dentro do veículo que havia sido apreendido em uma operação da Polícia Militar no último final de semana.

O flagrante foi feito por um funcionário da instituição, que levou Wesley até o veículo após o rapaz acompanhado do proprietário do automóvel, dizer que teria deixado sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dentro do carro.

O funcionário percebeu que Wesley estava vasculhando o carro, momento em que o servidor percebeu o que estava acontecendo e pediu para que o rapaz deixasse a arma dentro veículo e chamou um vigia que acionou a polícia que chegou ao local e fez a prisão imediata do autor.

A arma encontrada é um revólver calibre 38 sem munições, estava entre o freio de mão e o banco do motorista. “Primeiramente ele disse que não era dele, mas depois confessou que estava com a arma, que havia escondido a pedido de um amigo chamado Leonan”, explicou.

O revólver foi usado em uma tentativa de homicídio. O jovem Vitor Hugo Rosa Francisco foi atingido com um tiro na nuca em uma festa organizada por Wesley no sábado à noite, nas Moreninhas.

Após esclarecimentos na delegacia ele, foi liberado após pagar fiança no valor de três salários mínimos e irá responder por porte ilegal de arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também