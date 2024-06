Homem tenta sequestrar filho de 3 anos e é preso pela GCM em Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso depois de ameaçar colocar fogo na casa da ex e tentar sequestrar o filho do casal, de apenas 3 anos, durante a tarde desta quinta-feira (13), na Praça Estrela do Sul, em Campo Grande.

Conforme as informações da GCM (Guarda Civil Metropolitana), a mulher relatou aos guardas que estava na praça passeando com mais quatro crianças quando o ex se aproximou.

Na sequência, ele ameaçou colocar fogo na casa da ex, pegou a chave do carro e tomou o filho do casal do colo da vítima, saindo do espaço. Em desespero, a mulher procurou ajuda na Gerência Operacional Segredo da GCM, relatando os fatos.

As equipes saíram em busca do homem, o encontrando nas proximidades. Ao ser abordado, o autor tentou usar a criança para escapar da situação, alegando que estava com a criança que não via há três meses.

Outras equipes da GCM foram acionadas em apoio a guarnição. Durante a verificação no sistema policial, foi descoberto que o autor possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, os dois foram levados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado.

Como o homem estava agressivo, os guardas precisaram usar algemas para preservar a integridade da equipe e do autor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também