Homem toma tadalafila para fazer a 'pipa do vovô' subir e acaba morrendo na Capital

Homem, de 56 anos, morreu ao tentar fazer a ‘pipa do vovô’ subir com uso de medicamentos no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (5).

Conforme as informações policiais, a vítima teria tomado tadalafila para manter relações sexuais. Porém, passou a apresentar um quadro de dor toráxica e teve uma parada cardiorrespiratória.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, realizando manobras de reanimação no homem. No entanto, apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e acabou falecendo.

A testemunha contou para as autoridades que a vítima tinha histórico de problemas cardíacos. O caso, apesar de ter sido registrado como morte natural, também foi enquadrada como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

