Homem vai mergulhar no Rio Paraguai e morre afogado em MS

O banhista Rosiney Silva do Carmo, de 51 anos, morreu afogado na tarde de domingo (22), após mergulhar no Rio Paraguai em Ladáro, que fica a 426 km de Campo Grande. O corpo dele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, a três metros da superfície.

