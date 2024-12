Homem vai tirar satisfação pelo amigo e atira três vezes contra desafeto no Vida Nova

Um homem de 23 anos acabou sendo baleado por três disparos de arma de fogo, depois de se envolver em uma briga com o amigo do autor. O crime ocorreu na manhã deste sábado (7), no Jardim Vida Nova.

Conforme boletim de ocorrência, registrado na Depac Cepol, uma testemunha acionou a Polícia Militar, pois havia uma pessoa caída na calçada com hemorragia, causada por lesão corporal. No local, foi constatado que a vítima possuía perfuração provocada por arma de fogo na região da panturrilha esquerda, costas, e um ferimento na região abdominal.

Ele foi socorrido pela URSA do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para a Santa Casa. Ainda no local, os militares foram informados de que o autor dos disparos, morava na região e acabou sendo localizado pela guarnição, alterado, devido a ingestão de bebida alcoólica, e recebeu voz de abordagem.



O homem foi identificado como Daniel Alem de Oliveira e próximo dele, foi encontrado um revólver calibre 22, da marca TAURUS de seis disparos, com oito munições intactas.

A autor declarou que de fato efetuou três disparos de arma de fogo contra seu desafeto, pois certo dia a vítima bateu no rosto de seu amigo e por esse motivo o autor foi tirar satisfação com a vítima.



Daniel recebeu voz de prisão em flagrante de delito pelos crimes de tentativa de homicídio, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A arma foi entregue na Delegacia de Polícia Civil.

