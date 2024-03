Dois homens, de 46 e 47 anos, se apresentaram a polícia dias depois de terem atropelado e atirado em um moto-entregador durante a noite do dia 9 de março, na região do bairro Coophavilla II, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, os fatos começaram em frente a mercado do ramo de atacado, localizado na Avenida Guinter Hans. Na ocasião, a vítima estaria fazendo entregas em sua motocicleta quando foi atingido na traseira, por uma caminhonete Toyota Hilux. Como os condutores não pararam, a vítima pegou seu aparelho de celular e começou a tirar foto e a filmar, para tentar identificar a placa.

No entanto, virar em uma das ruas do bairro Coophavilla II, percebeu que estava sendo seguido pelos ocupantes da caminhonete. Estes, por sua vez, passaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção à vítima, que perdeu o controle do veículo e caiu.

Os autores então teriam passado com a caminhonete por cima da moto do entregador, fugindo em seguida. Diante disso, ele procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

As equipes da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande deram então inicio aos trabalhos investigativos, para identificar a caminhonete e os ocupantes do dia.

Acompanhados de seus respectivos advogados, os autores compareceram espontaneamente na unidade policial e foram indiciados pelos crimes de dano qualificado, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

A camionete utilizada no crime foi localizada, apreendida e periciada. A arma de fogo, um revólver calibre .38, utilizada no crime foi localizada e apreendida e também deverá passar por perícia.

O Inquérito Policial será concluídos nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário.

