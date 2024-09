Homens são presos com mais de 131kg de cabelos humanos em Ponta Porã

Dois homens, de 22 e 34 anos, foram presos ao serem flagrados transportando mais de 131 kg de cabelos humanos na rodovia MS-164, área rural do município de Ponta Porã. A prisão aconteceu durante a manhã de sexta-feira (27), mas foi divulgada apenas nesta segunda-feira (30).

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) estava fazendo fiscalização na rodovia quando deram a ordem de parada a um Fiat Mobi branco. Durante a vistoria veicular, os policiais localizaram a mercadoria que seguia sem a documentação legal para a circulação e o comércio no Brasil.

Quando questionados sobre a carga, os homens disseram que foram contratados para pegar o material em um posto de gasolina em Ponta Porã e entregar na cidade de Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado à ação criminosa foi de R$ 1,36 milhão.

