Idosa é agredida com socos e pontapés por inquilino 'alucinado' no Lageado

Idosa, de 73 anos, foi severamente agredida com socos e pontapés pelo seu inquilino, de 46 anos, durante a tarde desta segunda-feira (10), em uma residência na região do Parque do Lageado, em Campo Grande. Ela foi acusada de ter supostamente dito que o suspeito mexia com drogas, mas negou qualquer relato nesse sentido.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher disse que alugou recentemente uma kitnet, que fica aos fundos da residência para o indivíduo, e que em sua chegada na tarde de ontem, ele estava transtornado e alucinado sob efeito de drogas, acusando a vítima.

Ela foi agredida com socos e pontapés, causando hematomas no rosto e próximo ao pescoço e o suspeito ainda quebrou alguns objetos e móveis da casa. A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que repassou as características do indivíduo, que havia deixado o local, e a equipe saiu em diligências.

O suspeito foi localizado em uma conveniência entre as ruas Pedro Dib e Durando Pereira da Silva, onde ele chegou a oferecer resistência e tentou fugir da guarnição, pois estava alucinado sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas, mas foi contido.

Ambas as partes foram encaminhadas para a delegacia de plantão e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

