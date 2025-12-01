Menu
Idosa é agredida pelos vizinhos durante briga por cigarro em condomínio de Campo Grande

A confusão começou quando ela reclamou que o morador estava fumando na janela do apartamento, coisa que seria proibida

01 dezembro 2025 - 14h24Brenda Assis

Um desentendimento entre moradores de um condomínio na Rua dos Barbosas, no bairro Amambai, em Campo Grande, foi parar na delegacia na noite de domingo (30). 

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando a idosa se irritou ao perceber que o vizinho fumava na janela do apartamento, algo que segundo ela não é permitido nas regras internas do condomínio. A reclamação deu início a uma discussão acalorada, que rapidamente se transformou em troca de ofensas entre os dois moradores pelas janelas.

O conflito escalou quando o homem ouviu a vizinha insultado sua filha. Por conta disso, arrombou a porta do apartamento da idosa para confrontá-la. A esposa dele também entrou no local e durante a confusão, agrediu a moradora, que acabou com escoriações no pescoço.

Os envolvidos apresentavam sinais de embriaguez e confirmaram à polícia que haviam ingerido bebida alcoólica antes da briga.

A Polícia Militar levou o casal para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada por invasão de domicílio, ameaça e agressão. 

