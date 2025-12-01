Idosa é agredida pelos vizinhos durante briga por cigarro em condomínio de Campo Grande

Um desentendimento entre moradores de um condomínio na Rua dos Barbosas, no bairro Amambai, em Campo Grande, foi parar na delegacia na noite de domingo (30).

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou quando a idosa se irritou ao perceber que o vizinho fumava na janela do apartamento, algo que segundo ela não é permitido nas regras internas do condomínio. A reclamação deu início a uma discussão acalorada, que rapidamente se transformou em troca de ofensas entre os dois moradores pelas janelas.

O conflito escalou quando o homem ouviu a vizinha insultado sua filha. Por conta disso, arrombou a porta do apartamento da idosa para confrontá-la. A esposa dele também entrou no local e durante a confusão, agrediu a moradora, que acabou com escoriações no pescoço.

Os envolvidos apresentavam sinais de embriaguez e confirmaram à polícia que haviam ingerido bebida alcoólica antes da briga.

A Polícia Militar levou o casal para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde a ocorrência foi registrada por invasão de domicílio, ameaça e agressão.

