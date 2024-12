Idosa é ameaçada de morte pelo ex e salva por vizinhos em Aquidauana

Vizinhos salvaram uma idosa, de 70 anos, da morte durante a noite de segunda-feira (9), na cidade de Aquidauana. O autor, de 65 anos, foi preso instantes depois pela Polícia Militar.

Conforme as informações policiais, o casal teria convivido por algum tempo, mas estavam separados há 10 meses, sendo que a vítima possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

No entanto, ele não aceita o fim do relacionamento, indo até a casa da mulher, armado com uma faca na cintura. Durante a ‘conversa’, o homem passou a ameaçar a vítima de morte. Para tentar se defender, ela passou a gritar por socorro.

Quando chegaram ao local, os moradores conseguiram desarmar o autor, que antes de fugir correndo disse que iria queimar a casa com a vítima dentro.

A Polícia Militar foi acionada, indo até o local para atender a ocorrência. Os militares realizaram rondas pela região, até que encontraram o homem escondido dentro de um barracão abandonado, localizado há umas quadras de onde a vítima mora.

Bastante agressivo e apresentando sinais de embriaguez, o autor foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil.

