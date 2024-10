Idosa é morta por estrangulamento e suspeito é preso em Ponta Porã

Ponta Porã foi palco de mais um feminicídio na manhã deste domingo (27). Francisca de Assis Rocha foi morta por estrangulamento dentro de sua residência.

O principal suspeito é seu companheiro, que não teve o nome divulgado. Ele foi preso por um policial que estava de folga e foi avisado por vizinho. O agente o encontrou tentando fugir do local do crime.

De acordo com Brasiguaio News, a vítima foi encontrada morta na cama com sinais de estrangulamento. E o suspeito com marcas de unha no pescoço e rosto, na qual alegou ter sido atacado por uma gato. Mas os ferimentos indicavam que Francisca tentou se defender.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os procedimentos cabíveis.

