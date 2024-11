Idosa morre dias depois de cair enquanto buscava pizza no Jardim Paulista

Uma idosa, de 78 anos, morreu dias depois de cair na calçada de casa, ficar com metade do corpo paralisado e precisar ser internada em Campo Grande.

Conforme a filha da vítima, o acidente doméstico aconteceu no domingo, dia 3 de novembro, quando a vítima ia até o portão da casa em que morava para receber uma pizza que havia chegado.

Porém, no caminho, ela acabou caindo. Cerca de 10 minutos depois, o neto da idosa chegou no imóvel e a encontrou consciente e orientada, mas ela estava com o lado esquerdo do corpo paralisado.

Diante da situação, o rapaz levou a avó para a Santa Casa, onde ela deu entrada para fazer exames, ficou internada e acabou falecendo. Ainda segundo a filha da vítima, sua genitora teria caído durante a manhã do domingo, no entanto se recusou a ir ao médico.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

