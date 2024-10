Idosa morre dias depois de cair no banheiro e ser socorrida com sangramento na cabeça

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu dias depois de cair no banheiro de casa e ser socorrida com sangramento na têmpora. O caso aconteceu na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o filho da vítima detalhou que sua mãe era cardiopata e tinha problemas renais. Por conta disso, ela fazia hemodiálise e tomava vários remédios.

Em setembro, a idosa teria sofrido um desmaio enquanto fazia hemodiálise, mas recobrou a consciência e foi para casa. Porém, no dia 1° deste mês, ela caiu no banheiro e foi encontrada com um sangramento na região temporal da cabeça.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada para a CASSEMS, onde ficou internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) até falecer na madrugada deste domingo (13).

O caso foi então registrado como morte a esclarecer, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

