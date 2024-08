Idosa morre uma semana depois de cair em fogueira no quintal de casa

Uma idosa, de 98 anos, morreu uma semana depois de cair em cima de uma fogueira no quintal da casa onde morava em Aral Moreira.

Conforme o boletim de ocorrência, o filho da vítima contou que a mãe estava bebendo com ele e sua nora na noite de 31 de julho, quando ela acabou caindo em uma fogueira, que estava no chão do quintal. Ela foi socorrida pela FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), sendo levada para o Hospital de Aral Moreira.

Por conta de seu grave estado de saúde, ela precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde deu entrada durante a madrugada do dia 1° de agosto. A idosa ficou internada até as 10h15 desta quarta, quando acabou falecendo.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer e será investigado.

