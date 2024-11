Idosa socorrida após acidente na BR-376 morre no hospital

A idosa Francisca Soares Carvalho, de 72 anos, que estava em no Chevrolet Onix envolvido em um grave acidente na tarde de sexta-feira (29), na BR-376, próximo a Nova Andradina, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital da Cassems.

Conforme o site Jornal da Nova, ela estava acompanhada do marido e da filha, quando o carro em que eles estavam colidiu contra um Hyundai Creta, que transportava dois jornalistas e suas esposas.

Os familiares de Francisca tiveram ferimentos leves pelo corpo, sendo levados para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico.

Um dos jornalistas ficou com lesão pelo corpo, a esposa com lesão na clavícula. Enquanto isso, a companheira do outro profissional da comunicação teve uma das costelas quebrada.

O acidente aconteceu em um período de chuva forte e as circunstâncias que levaram ao impacto serão apuradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

