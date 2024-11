Acidente entre carros deixa sete pessoas feridas na BR-376, em Nova Andradina

Sete pessoas ficaram feridas durante uma colisão frontal envolvendo dois veículos na tarde desta sexta-feira (29), na BR-376, próximo a Nova Andradina. Quatro delas são moradoras de Dourados e seguiam viagem para Três Lagoas no momento do acidente.

Conforme o Jornal da Nova, o acidente envolveu um Hyundai Creta, com dois casais de Dourados e um GM Ônix com outras três pessoas.

As vítimas, foram socorridas por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros Militares para Hospital Regional e Cassems, exceto uma mulher que era passageira do Onix que foi socorrida por terceiros.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para averiguar as causas do acidente.

