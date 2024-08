Idoso cai em casa, bate a cabeça e morre após 16 dias internado em hospital da Capital

Adimir Giese, de 77 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (26), após ficar pouco mais de duas semanas internado em uma unidade hospitalar, devido a uma queda que sofreu e ocasionou uma lesão na cabeça, na região do Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o genro da vítima explicou na delegacia que o idoso sofreu a queda na residência na noite do dia 10 de agosto, resultando em uma lesão com sangramento na cabeça.

Ele foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado para um hospital particular, onde precisou passar por uma cirurgia craniana e permaneceu internado sob cuidados médicos.

Porém, no final da tarde desta segunda, o idoso não resistiu as complicações no quadro de saúde e faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também