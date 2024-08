Idoso é encontrado morto em curral de chácara em Cassilândia

Um idoso, de 72 anos, foi encontrado morto durante a tarde desta segunda-feira (12), dentro do curral de uma chácara localizada na área urbana de Cassilândia. Ele estaria com várias lesões pelo corpo.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site O Correio News, a Polícia Militar foi acionada para atender o caso, onde uma pessoa estaria sem vida, em uma chácara da Rua Antônio de Gomes Araújo.

No local, eles encontraram o idoso dentro do curral, com marcas no rosto, nas orelhas, no pescoço e nas nádegas. Além disso, o caseiro do local estava sem suas botinas e um rasgo na calça.

Além da PM, as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que será investigado.

