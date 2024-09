Idoso é esfaqueado e morto após defender o filho em briga

O idoso Sanabrio Rocha, de 63 anos, foi morto após ser esfaqueado, na noite deste sábado (7), no Bairro Satélite, em Aral Moreira, após se envolver em uma briga generalizada enquanto tentava defender o filho, de 26 anos.

Segundo informações do Dourados News, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de uma confusão generalizada, que já havia resultado em uma vítima fatal ainda no local.

Ao chegarem, os policiais foram informados que o suspeito do crime, um homem de 32 anos, foi levado ao hospital da cidade para receber atendimento médico, já que havia se ferido durante a confusão.

O suspeito foi preso em flagrante, ainda no hospital.

Rocha foi esfaqueado no tórax e abdômen, e além dele, outras pessoas ficaram feridas, com algumas recusando atendimento e outras sendo encaminhadas ao hospital.

