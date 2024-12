Idoso é preso por se masturbar enquanto olhava crianças no Centro-Oeste

Um idoso, de 65 anos, foi preso por se masturbar na sacada do seu apartamento na noite deste domingo (15), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Crianças teriam visto a cena e chamado os pais.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o condomínio onde o homem mora fica na Rua Arthur Nogueira. Na ocasião, ele chegou em casa por volta das 16h, passando a andar de um lado para o outro enquanto ouvia música alta.

Uma criança, que brincava no parquinho que fica em frente ao apartamento do autor, viu o homem parado há algum tempo no local se masturbando. Ela então chamou a mãe que filmou a ação para ter provas do crime e acionou o síndico do prédio.

Ao chegar no local, a Polícia Militar notou que o homem estava se tocando no interior de sua casa. Ainda assim, ele foi preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como ato obsceno.

