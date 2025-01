Idoso é resgatado após gritar por socorro e pedindo um copo d'água em Corumbá

Um idoso, de 79 anos, foi resgatado pela Polícia Militar após ser encontrado trancado em um quarto sozinho, enquanto gritava pedindo por socorro e água. O caso aconteceu na cidade de Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma vizinha ouviu os gritos e acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, eles tentaram contato com os moradores, mas como não tiveram sucesso e diante da gravidade da situação, pediram autorização da vizinha para acessar o imóvel, de onde já era possível ouvir gemidos e pedidos de socorro do idoso.

Com uma escada, eles pularam o muro e entraram no imóvel onde o homem estava preso em condições precárias. Ele estava deitado em uma cama sem forro, usando fralda geriátrica e com uma bolsa de colostomia cheia ao lado. O idoso apresentava sinais visíveis de abandono e extrema debilidade, não respondendo aos chamados da equipe policial.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando o resgate do idoso e o encaminhando para uma unidade de saúde.

Durante o atendimento, uma testemunha compareceu ao local e informou aos policiais que o responsável legal pelo idoso havia viajado e confiado a ela a responsabilidade de cuidar do mesmo, fornecendo alimentos, remédios e água. A testemunha relatou que o idoso estava sem apetite desde o começo do mês.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também