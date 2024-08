Idoso encontrado em coma alcoólico no Nova Lima morre na Santa Casa

Um idoso, de 63 anos, que não teve o nome divulgado, morreu 16 dias depois de ser encontrado em coma alcoólico, na região do Nova Lima, em Campo Grande. Ele estava internado na Santa Casa.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na unidade de saúde no dia 20 de julho, após ser encontrado em coma alcoólico por uma unidade móvel de resgate.

Para as autoridades, a filha do idoso detalhou que ele fugiu de uma Clínica de Recuperação no mês de abril deste ano, sendo que desde então, ele zanzava pelas ruas, sem parar de beber.

Por conta do consumo em grande quantidade de álcool, o homem teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) grave, ficando sedado por 15 dias na Santa Casa. Ontem, ele acabou tendo um novo choque séptico e faleceu por volta das 16h10 de domingo (4).

O caso foi registrado pela filha da vítima na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer, e será investigado.

