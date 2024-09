Idoso morre ao ser atropelado a caminho da igreja em Dourados

O idoso, Mario Ossamo Tateishi, de 83 anos, morreu depois de ser atropelado no cruzamento das ruas Mato Grosso com Joaquim Alves Taveira, enquanto ia para a igreja em Dourados. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava indo para a igreja de bicicleta com um acompanhante. Ao passar pelo cruzamento, ele foi atingido por um veículo Honda Fit.

A motorista prestou todo apoio necessário ao socorro da vítima, que foi encaminhada para o Hospital da Vida. No entanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo horas depois.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como homicídio culposo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também