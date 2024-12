Idoso morre após ser atropelado por carro em avenida de Sidrolândia

O idoso Leovando Joaquim dos Santos, morreu durante a tarde desta quinta-feira (26), após ser atropelado por um veículo de passeio na Avenida Dorvalino dos Santos, no centro de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Ele estava de bicicleta no momento do acidente.

A vítima havia sido socorrida em estado gravíssimo, pois sofreu fraturas nos braços e nas pernas, além do forte impacto que o fez ficar 'parado' no capô do automóvel.

A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil e provavelmente o caso será apurado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor do carro não se feriu no acidente.

Leovando foi socorrido para o Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, mas diante da gravidade dos ferimentos, foi transferido em sistema vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Mas antes de chegar na capital sul-mato-grossense, o idoso não resistiu e faleceu no trajeto.

