Idoso morre em acidente de moto em Dourados; autor fugiu do local

Um idoso de 63 anos, morreu em acidente de trânsito na Avenida Marcelino Pires, na Vila Ubiratan, em Dourados, por volta das 4h30 da madrugada deste sábado (24).

Ele não teve o nome divulgado. A vítima pilotava uma moto quando, ao parar no semáforo da esquina com a Rua João Paulo VI, foi atingida na traseira por um carro que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, o homem caiu e sofreu lesões graves. Ele foi levado para a UPA e depois, transferido para o Hospital da Vida, onde morreu.

O autor fugiu, mas na redondeza há câmeras de segurança que poderão auxiliar a polícia nas investigações. Segundo testemunhas, o carro que causou o acidente é um Volkswagen, de cor preta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também