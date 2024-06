Idoso morre horas depois de cair enquanto estava sozinho em casa na Capital

Um idoso, de 85 anos, morreu horas depois de cair enquanto estava sozinho dentro de casa. O caso aconteceu durante a manhã desta terça-feira (4), na cidade de Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o neto da vítima procurou as autoridades para relatar que o idoso estava sozinho em casa quando ao andar acabou caindo sozinho.

O homem foi encontrado pelos pais do comunicante, que acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Depois de receber os primeiros socorros, a vítima foi levada para a Santa Casa, onde não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

