Idoso morre quase um mês após cair de cavalo em fazenda de Ribas do Rio Pardo

Idoso, de 77 anos, que não teve o nome divulgado, morreu nesta segunda-feira (14), no hospital da Santa Casa, quase um mês após cair de um cavalo em uma fazenda de Ribas do Rio Pardo e não resistir as complicações do quadro clínico no pós-cirurgia.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a filha da vítima explicou que o pai estava realizando atividades laborais no dia 18 de setembro e caiu acidentalmente de um cavalo.

Ele foi socorrido e prontamente encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Pelo hospital, foi necessário a intervenção cirúrgica e desde então, ficou internado.

Porém, nesta segunda ele sofreu complicações no quadro de saúde e não resistiu, tendo seu óbito declarado.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

