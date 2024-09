Idoso perde R$ 14 mil em golpe do 'falso herdeiro', mas trio é preso em Campo Grande

A Polícia Civil, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), desarticulou uma organização criminosa e prendeu em flagrante João Vitor Fontana, de 41 anos, Daiane Carneiro da Silva Ferrari, de 30 anos, e Marcelo José Camargo, de 54 anos, acusados de aplicar um golpe contra um idoso, de 76 anos, em Nova Andradina, nesta quarta-feira (4). Eles foram presos em Campo Grande com R$ 14 mil em dinheiro.

Segundo a polícia, a vítima compareceu na 1ª Delegacia de Nova Andradina e relatou que foi vítima de estelionato. Os autores teriam lhe convencido a sacar R$ 14 mil em espécie, sob o pretexto de ser testemunha do recebimento de herança.

Diante do relato da vítima, os policiais logo perceberam tratar-se de fraude comum, nos moldes do conhecido "golpe do bilhete premiado". Segundo a vítima, após ser enganado pelos criminosos, sacou R$ 9 mil, em agência da Caixa Econômica Federal. Depois, sacou outros R$ 5 mil, em uma lotérica.

Finalmente, a quantia foi entregue aos estelionatários, que fugiram com todo o valor, fruto de vários anos de trabalho do idoso como jardineiro. Na fuga, os criminosos utilizaram dois veículos: Chevrolet Prisma e um JAC.

Imediatamente, policiais civis iniciaram trabalho investigativo com o intuito de compreender a dinâmica do ocorrido e identificar os criminosos, bem como determinar suas localizações. O condutor do Prisma foi preso em Campo Grande, enquanto outra equipe conseguiu prender os criminosos que estavam no JAC em outra região.

Os criminosos foram conduzidos ao Depac Cepol, onde foram autuados em flagrante pela Autoridade Policial plantonista. Quanto ao dinheiro recuperado, será restituído ao idoso.

As investigações prosseguirão na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina/MS, no intuito de identificar e levar à Justiça os demais envolvidos no esquema criminoso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também