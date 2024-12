Idoso sofre múltiplas fraturas e morre dois dias após acidente no Jardim Colúmbia

Idoso, de 72 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na madrugada desta quarta-feira (18), dois dias após sofrer um acidente de carro, no Jardim Columbia, em Campo Grande, provocando múltiplas fraturas na coluna. Ele estava internado em um hospital particular desde o dia 16, segunda-feira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 8h20. Em relação à dinâmica dos fatos, não houve nenhuma explicação, nem mesmo o endereço em que aconteceu o sinistro.

Ainda conforme o registro, em decorrência do acidente, o idoso sofreu politraumatismo com múltiplas fraturas na coluna vertebral, além de trauma torácico com pneumotórax, tromboembolismo e a situação evoluiu para óbito por volta das 2h da manhã desta quarta-feira.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

