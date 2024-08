Indígena é esfaqueado nas costas durante briga na Aldeia Bororó

Um rapaz, de apenas 18 anos, foi esfaqueado durante a noite de quinta-feira (1°), na Aldeia Bororó, localizada na zona rural de Dourados. Uma jovem, de 18 anos, seria suspeita de cometer o crime.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o local, onde um rapaz havia sido esfaqueado nas costas. Na residência, os militares chegaram a conversar com populares, que disseram não saber o que havia acontecido.

Além disso, uma jovem que estava no local seria a suspeita de cometer a tentativa de assassinato, pois estava com um ferimento do lado direito do rosto. No entanto, ela negou as acusações.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o rapaz e o levando para o Hospital da Vida. Para os policiais, a equipe médica detalhou que o indígena está na ala vermelha da unidade, mas não corre risco de morte.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

