Indignado com o fim do namoro, homem tenta matar ex a facadas em Três Lagoas

Uma mulher, de 44 anos, teve o carro incendiado pelo ex-companheiro durante a tarde de sábado (28), no Bairro Flanboyan, em Três Lagoas. O autor também teria tentado agredir a enteada.

Conforme as informações policiais, que constam no site RCN 67, a vítima contou que o autor foi até sua casa durante a madrugada, já bastante alterado por não aceitar o fim do relacionamento.

Durante a conversa, ele enforcou a mulher e ameaçou colocar fogo nas suas roupas. Porém, deixou o local.

Horas depois, ele retornou ao imóvel armado com uma faca e atacou a ex-companheira. Como as filhas da vítima estavam no local, conseguiram impedir que a mulher fosse assassinada.

Por conta da intervenção, o homem ateou fogo no carro da mulher, que ficou completamente destruído. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local não podia fazer mais nada para salvar o carro.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também