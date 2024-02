Influenciador fitness e mais quatro pessoas são denunciados por três crimes

O Ministério Público denunciou ao Tribunal de Justiça de São Paulo o influenciador fitness Renato Cariani e mais quatro pessoas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, e lavagem de dinheiro.

Segundo o boletim, empresas licenciadas em Diadema, São Paulo, simulavam vendas de substâncias como acetona, éter etílico e acetato de etila para grandes farmacêuticas com notas fiscais fraudulentas. Esses produtos químicos eram desviados para traficantes e usados para adulteração de cocaína e crack.

Uma dessas empresas pertence a Cariani. Ele foi acusado de integrar esse esquema, que é investigado pela Polícia Federal na operação Hinsberg criada para desarticular essa organização criminosa.

Foram identificadas 60 transações dessas com em média, 12 toneladas de substâncias químicas enviadas para traficantes. Os réus simularam valores provenientes dos envios das drogas por meio de depósitos em espécie. Eles têm 10 dias para apresentarem as defesas, e devem entregar o passaporte, pois estão proibidos de sair do país.

