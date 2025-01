Intimidação: Casa da prefeita de Coronel Sapucaia é alvo de disparos na fronteira

A casa da prefeita de Coronel Sapucaia, Niágara Kraievski (PP), foi alvo de disparos durante a madrugada deste sábado (4).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, o caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, mas ainda não existem detalhes sobre a motivação do ataque ou quem seriam os autores.

Além disso, as autoridades não comentaram quantos disparos foram efetuados contra o imóvel. A suspeita é que os disparos sejam uma forma de intimidação contra a prefeita.

Prefeita eleita no 1° turno – Niágara ganhou as eleições de 2024 logo no primeiro turno ao receber 4.310 votos, 42,10% dos votos válidos.

