Caim e Abel: Irmãos brigam e quase saem na faca após atraso de pagamento

Dois irmãos se agrediram e quase ficaram feridos gravemente na tarde de sexta-feira (4) no bairro Esplanada NOB em Três Lagoas.

Segundo relatos, a briga teve origem em uma disputa financeira relacionada a um trabalho que um dos irmãos havia realizado.

De acordo com a Rádio Caçula, o incidente ocorreu na rua Darcy Pio, e foi contido pela equipe da GETAM (Grupamento Especial Tático de Motos) da Polícia Militar.

De acordo com a polícia, um dos irmãos afirmou que trabalhou por dois dias em uma obra, mas não recebeu o pagamento prometido pelo outro. A situação rapidamente se agravou, levando a uma discussão acalorada, durante a qual um dos irmãos agrediu o outro com uma barra de ferro. Em seguida, armado com uma faca, ele ameaçou matar o irmão.

Após o diálogo com os policiais, ambos os irmãos optaram por não registrar uma queixa criminal um contra o outro e o irmão que estava com a faca decidiu deixar o local.

