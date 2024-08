JD1TV: Acorda, machão! Deam faz a limpa em operação contra agressores de mulheres

Pelo menos 20 policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) saíram nas ruas de Campo Grande, durante a madrugada desta sexta-feira (2) para prender valentões e agressores de mulheres através da 'Operação Mulheres em Foco'.

Estão sendo cumpridos diversos mandados de prisão de acusados de violência doméstica, em vários bairros da capital sul-mato-grossense.

A ação faz parte da operação que está inserida no Agosto Lilás, mês dedicado ao combate da violência de gênero. Nesta época, a Deam intensifica os trabalhos de enfrentamento.

Não foi informado a quantidade de mandados de prisão.

A delegada Elaine Benincasa, titular da Especializada, informou que haverá uma coletiva de imprensa ao final da operação.