JD1TV AGORA: Ladrão é espancado ao tentar roubar loja de carro na Cohab

Um ladrão, que não teve o nome divulgado, foi espancado após tentar roubar uma loja de carros localizada na Rua Davi Correia Leite, localizada no Bairro Núcleo Habitacional Universitárias, também conhecido como Cohab, em Campo Grande.

Conforme o apurado inicialmente pelo JD1, o homem estava com outros dois comparsas quando tentaram cometer o crime. Porém, não tiveram sucesso e passaram a ser perseguidos pela população.

Um dos ladrões não conseguiu escapar, sendo pego e espancado, ficando com vários relados pelo corpo e apenas de camiseta e ‘cuequinha’. A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, notou uma grande aglomeração, enquanto o bandido estava deitado na rua.

A área foi isolada e buscas pelos comparsas do homem estão sendo feitas na região. O caso deve ser encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Assista o momento em que o ladrão é colocado na viatura da PM:

