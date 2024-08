JD1TV AGORA: Loja pega fogo no Jardim Itamaracá

Uma loja de manutenção de cadeiras e poltronas para escritório pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira (22), na Rua Padre Mussa Tuma, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Ainda não se tem informações de como o incêndio começou. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas.

Conforme apurado pela reportagem, já foram usados três caminhões de água para apagar o fogo. Ainda não há informações se tem vítimas no local.

Assista:

JD1 Notícias

