JD1TV AGORA: Motociclista é socorrido desacordado após acidente grave na Bandeirantes

Um motociclista, ainda não identificado, foi socorrido em estado gravíssimo após se acidentar na Avenida Bandeirantes. A colisão aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (6), na região da Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o motociclista estava em uma BMW seguindo na pista sentido bairro-Centro, quando colidiu com a traseira de uma caminhonete Fiat Toro.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo os primeiros socorros no homem ainda no local antes de encaminhá-lo para a Santa Casa. A vítima estava inconsciente quando foi levada para o hospital.

Equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Trânsito estão fazendo o isolamento da área e atendendo a ocorrência. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela reportagem, mostram que o motociclista não chegou a diminuir a velocidade ao se aproximar da caminhonete.

Após a colisão, ele voou antes de ser arremessado ao solo. Assista: