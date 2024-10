JD1TV AGORA: Motociclista luta pela vida após 'voar' em acidente no Batistão

Motociclista, de aproximadamente 20 anos, luta pela sobrevivência na noite desta segunda-feira (7), após 'voar' sobre um veículo de passeio, um Volkswagen Gol, em um grave acidente no cruzamento das ruas Rio Brilhante e Alvilândia, no Jardim Batistão, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias no local do ocorrido, populares informaram que o motociclista estava trafegando pela Alvilândia em alta velocidade. O carro era conduzido por uma mulher, atuando numa corrida de aplicativo, e a condutora está bastante nervosa, em choque e precisou ser amparada por testemunhas por alguns momentos.

Ainda conforme apurado pela reportagem, após o impacto justamente no cruzamento, ele voou cerca de 10 metros e caiu no asfalto, a princípio, batendo a cabeça e perdendo bastante sangue.

O Corpo de Bombeiros foi o primeiro resgate a chegar no local, mas logo, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também chegou e iniciaram o atendimento médico.

O rapaz foi colocado na viatura e foi intubado, mas os socorristas e a equipe médica precisaram estabilizá-lo antes de iniciar qualquer deslocamento.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa em estado grave.