JD1TV AGORA: Motociclista morre ao bater em poste na Zahran

O jovem Anky Ferreira Miranda, de 19 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (6) após perder o controle da moto que pilotava e se chocar contra um poste na Avenida Eduardo Elias Zahran, no sentido da Avenida Bom Pastor, em Campo Grande.

Segundo informações do 2º Tenente Luan Nogueira, o jovem, que faria aniversário dia 19 de julho, perdeu o controle da moto que pilotava, uma Honda CG 160, e se chocou frontalmente com um poste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento ao rapaz, mas ele já estava sem pulso quando o socorro chegou ao local. Apesar dos primeiros-socorros e manobras de reanimação, ele não resistiu e seu óbito foi constatado pelos socorristas.

Ainda segundo o Tenente, o local já é conhecido pelos bombeiros, que já registraram acidentes do tipo no local.

A perícia está no local realizando os trabalhos de identificação e para determinar a causa do acidente.

