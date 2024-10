JD1TV AGORA: Motociclista morre após acidente grave com carreta na BR-163

Um jovem, identificado como David da Silva Santos, morreu na tarde desta quarta-feira (9) após se chocar contra um caminhão na BR-163, no km 486, altura da Uniderp Agrárias, no Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas no local, o rapaz seguia para a casa do cunhado, sentido Cuiabá, quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou se chocando contra uma carreta, sendo arremessado logo em seguida contra outro caminhão que seguia pela via.

David perdeu um braço no acidente e seu corpo foi arrastado por cerca de 20 metros. A moto que ele pilotava também foi arremessada, indo parar na área verde que cerca a rodovia federal.

A CCR MSVia chegou a ser acionada, mas ao chegar no local, constatou a morte do rapaz e cobriu o corpo e partes do braço que ficaram espalhadas pela via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e está no local.

O JD1 apurou que o cunhado de David trabalha em uma Pax, e foi informado a caminho do acidente que a vítima se tratava de seu cunhado.

Devido ao acidente, uma das faixas da BR-163 acabou interditada.

