Motociclista, ainda não identificado, morreu nas primeiras horas da manhã deste sábado (16) após colidir violentamente com um ônibus do transporte coletivo na saída de um terminal de transbordo, que fica na Avenida Júlio de Castilho, no Jardim Panamá, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, o ônibus fazia o trajeto da linha 086 - Júlio de Castilho/Shopping CG e saía do terminal logo após o semáforo ficar verde, quando houve a colisão com o motociclista que seguia pela avenida no sentido ao bairro.

A suspeita é que o motoqueiro não tenha respeita a sinalização semafórica, ou seja, passando no sinal vermelho.

Com o impacto, o motociclista ficou no chão e a motocicleta foi parar debaixo do ônibus. Corpo de Bombeiros e uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e ficaram alguns minutos realizando atendimento médico na vítima, que naquela altura era bastante grave.

Porém, em determinado momento, a vítima foi recolhida para uma das viaturas. O atendimento continuou por mais alguns minutos, mas o motociclista não resistiu e faleceu ainda na ambulância.

O corpo foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, onde será retirado pela funerária e será encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Campo Grande.

É esperada a chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Polícia Científica e da Polícia Civil.

Acidente grave entre moto e ônibus termina com tragédia na Júlio de Castilho pic.twitter.com/Y8VjPyW1Pe — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 16, 2024

