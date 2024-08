JD1TV AGORA: Motorista de Uno morre em grave acidente na BR-163, em Campo Grande

O motorista Cássio Freitas de Castro, de 41 anos, morreu em um gravíssimo acidente de trânsito na noite deste sábado (24), na BR-163, na região do Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Ele estava em Fiat Uno que acabou se envolvendo numa colisão com uma carreta.

Informações preliminares apontam que o condutor do veículo longo não se feriu, mas houve danos significativos no para-choque da frente da carreta, causando prejuízos materiais.

A dinâmica do acidente está sendo apurada pela Polícia Rodoviária Federal, mas também pela Polícia Civil e a Polícia Científica, que foram acionados para atender a ocorrência.

O JD1 Notícias apurou que existe a suspeita que o condutor do Fiat Uno estivesse alcoolizado no momento do acidente. O veículo que ele estava tinha placas de Terenos.

A CCR MSVia chegou a ser acionada para tentar reverter o quadro de saúde da vítima, mas Cássio Freitas não resistiu aos ferimentos.

Veja o vídeo feito por um caminhoneiro que flagrou o acidente:

