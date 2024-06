Uma mulher, não identificada até o momento, deu entrada no Centro Regional de Saúde (CRS) Coophavila 2 em estado grave após ter sido baleada com tiro na cabeça durante discussão com o marido no início da noite desta sexta-feira (14).

Segundo informações preliminares, a vítima estava bebendo, acompanhada do marido, quando eles começaram a discutir. Em certo momento, o homem sacou uma arma e a vítima entrou em luta corporal com ele, momento em que a arma disparou e a atingiu na cabeça.

Após o disparo, o homem chamou o filho do casal para socorrer a vítima e a levou até o CRS Coophavila 2. O crime teria acontecido em um a chácara no KM 04 da BR 060, após a rotatória que dá acesso à Sidrolândia.

Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para a Santa Casa da Capital. O autor foi detido por uma Guarnição da 10ª CIPM. Acompanhe:

JD1TV AGORA: Mulher é socorrida em estado grave ao ser baleada com tiro na cabeça na Capital Posted by JD1noticias.com on Friday, June 14, 2024

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também