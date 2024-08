JD1TV AGORA: Rapaz é perseguido e morto a tiros em comércio no Aero Rancho

Michael Vitor da Silva, de 21 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo durante o início da noite desta segunda-feira (5), após tentar se esconder em um comércio na rua Bueno, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que a vítima estava fugindo a pé de um veículo Volkswagen Gol, de modelo G5, quando tentou se refugir em uma mercearia.

Porém, sabendo da tentativa de se esconder, o atirador desceu do veículo e correu para dentro do banheiro do estabelecimento, onde Michael estava buscando evitar ser encontrado. Vários disparos foram realizados e a informação é que pelo menos cinco cápsulas foram encontradas no local.

Após o fato, o suspeito saiu correndo do local e fugiu em destino ignorado pelas ruas do bairro Aero Rancho. Ainda não há informação sobre a motivação para o crime, mas aponta-se que Michael tem passagens pela polícia.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, o jovem já estava sem os sinais vitais.

Polícia Militar, Científica e Civil estão pelo local trabalhando para levantar todas as informações a respeito do homicídio.

