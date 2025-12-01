Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

JD1TV AGORA: Socorristas lutam para salvar homem que infartou enquanto dirigia em Campo Grande

Foram administrados medicamentos, utilizadas técnicas avançadas e aplicado o desfibrilador diversas vezes, mas o paciente não apresentava sinais

01 dezembro 2025 - 16h40Brenda Assis     atualizado em 01/12/2025 às 16h42
Dr Canela

Um homem de 40 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e acabou colidindo contra a traseira de um veículo que aguardava o semáforo abrir na Avenida Tamandaré, esquina com a Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (1°) e mobilizou diversas equipes de resgate.

Segundo informações de testemunhas e das equipes que atenderam a ocorrência, o motorista conduzia um Volkswagen Gol preto e havia acabado de abastecer em um posto de combustíveis localizado na esquina das avenidas. Instantes após deixar as bombas e seguir pela via, ele passou mal e perdeu o controle do veículo, atingindo uma Saveiro que estava parado no semáforo.

Ao perceberem a colisão, funcionários do posto e outras pessoas que estavam no local se aproximaram para ajudar e notaram que o motorista estava inconsciente. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente.

A primeira equipe médica iniciou as manobras de reanimação ainda dentro do veículo. Duas viaturas da Polícia Militar, uma de área e outra do Batalhão de Trânsito, chegaram logo em seguida para dar apoio. Minutos depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros também chegou, integrando o esforço de socorro.

Já em aproximadamente 50 minutos de tentativas de reanimação, uma unidade de intervenção rápida do SAMU, com mais três médicos, assumiu o atendimento. Foram administrados medicamentos, utilizadas técnicas avançadas e aplicado o desfibrilador diversas vezes, mas o paciente não apresentava sinais.

A área foi isolada para o trabalho dos socorristas e para evitar novos acidentes. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica serão acionadas para atender o caso.

 

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vício em cigarro eletrônico faz adolescente perder pedaços do pulmão
Polícia
Vício em cigarro eletrônico faz adolescente perder pedaços do pulmão
Imagem Ilustrativa
Polícia
Segurança é esfaqueado ao tentar retirar cliente de conveniência em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é espancado por moradores do Jardim Aeroporto e socorrido em estado grave
JD1TV AGORA: Ladrão é esfaqueado após vender bomba de poço furtada em Campo Grande
Polícia
JD1TV AGORA: Ladrão é esfaqueado após vender bomba de poço furtada em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Homem ateia fogo na casa com mulher e filha em tentativa de feminicídio em Antônio João
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
A vítima faleceu horas após ser esfaqueada
Polícia
Trabalhador rural morre ao ser esfaqueado em fazenda de Figueirão
Imagem ilustrativa de enforcamento
Polícia
Mulher é salva após ser estrangulada pelo marido na frente de criança em Aquidauana
Idoso morre ao entrar em confronto com a PM em Guia Lopes da Laguna
Polícia
Idoso morre ao entrar em confronto com a PM em Guia Lopes da Laguna
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motorista cai em buraco e bate em carreta tombada na MS-480

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá