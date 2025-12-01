JD1TV AGORA: Socorristas lutam para salvar homem que infartou enquanto dirigia em Campo Grande

Um homem de 40 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e acabou colidindo contra a traseira de um veículo que aguardava o semáforo abrir na Avenida Tamandaré, esquina com a Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (1°) e mobilizou diversas equipes de resgate.

Segundo informações de testemunhas e das equipes que atenderam a ocorrência, o motorista conduzia um Volkswagen Gol preto e havia acabado de abastecer em um posto de combustíveis localizado na esquina das avenidas. Instantes após deixar as bombas e seguir pela via, ele passou mal e perdeu o controle do veículo, atingindo uma Saveiro que estava parado no semáforo.

Ao perceberem a colisão, funcionários do posto e outras pessoas que estavam no local se aproximaram para ajudar e notaram que o motorista estava inconsciente. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente.

A primeira equipe médica iniciou as manobras de reanimação ainda dentro do veículo. Duas viaturas da Polícia Militar, uma de área e outra do Batalhão de Trânsito, chegaram logo em seguida para dar apoio. Minutos depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros também chegou, integrando o esforço de socorro.

Já em aproximadamente 50 minutos de tentativas de reanimação, uma unidade de intervenção rápida do SAMU, com mais três médicos, assumiu o atendimento. Foram administrados medicamentos, utilizadas técnicas avançadas e aplicado o desfibrilador diversas vezes, mas o paciente não apresentava sinais.

A área foi isolada para o trabalho dos socorristas e para evitar novos acidentes. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica serão acionadas para atender o caso.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também