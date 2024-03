JD1TV AGORA: 'TigrÃ£o do PCC' morre em confronto com o Choque na Capital

Indivíduo, de 40 anos, conhecido como 'Tigrão do PCC', morreu no início da noite desta quarta-feira (27) durante um confronto com equipes do Batalhão de Choque, na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a equipe de inteligência da corporação estava monitorando seu paradeiro, pois contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Durante diligências, Tigrão foi encontrado em um Volkswagen T-Cross, na Avenida Bandeirantes com a rua Argemiro Fialho, e abordado, onde os policiais ordenaram que ele colocasse a mão na cabeça, porém, ele resistiu e não obedeceu aos comandos, onde tentou sacar sua arma que estava na cintura.

Temendo pela integridade física e a iminente ameaça, os militares revidaram a ação e atiraram contra o suspeito, que foi desarmado. Ainda com sinais vitais, ele foi socorrido pela própria equipe e levado ao Hospital Regional.

Porém, no início da noite, a informação foi de que Tigrão do PCC não resistiu aos ferimentos e morreu.

Assista um pouco da movimentação no local:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também