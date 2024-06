JD1TV AGORA: Trabalhador morre ao cair de grande altura em obra no Itamaracá

Trabalhador, que não teve a identificação revelada, morreu ao cair de uma altura elevada na manhã desta quarta-feira (5), em uma obra nas margens da rodovia Zilá Corrêa Machado, a BR-163, na região do Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Informações iniciais apuradas pelo JD1 Notícias apontam que o funcionário estaria atuando numa caixa d'água, mas em determinado momento caiu. A altura mencionada, a princípio, seria cerca de 23 metros de altura.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local e chegaram a fazer a reanimação na vítima, porém, alguns minutos depois o óbito foi constatado.

A empresa Log, responsável pela obra, se manifestou por meio de nota, informando que o trabalhador utilizava todos os equipamentos de proteção individual previstos para o tipo de atividade.

"A Log informa que registrou uma ocorrência na manhã desta quarta-feira (5/6) no canteiro de obras da unidade de Campo Grande (MS). A empresa imediatamente acionou o Samu e os bombeiros para realizar o atendimento do funcionário, que no momento do acidente estava portando todos os equipamentos de segurança previstos para atividade. A empresa está dando todo o apoio aos familiares e amigos do funcionário envolvido no acidente e vai colaborar de forma irrestrita com as autoridades para o esclarecimento do caso", aponta a nota.

O local foi isolado e a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, se fazem presentes na obra, aguardando a chegada da Polícia Científica.

