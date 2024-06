Um homem, ainda não identificado, morreu no final da tarde desta quinta-feira (20), na Avenida Gury Marques, em Campo Grande, após ser prensado por um caminhão no pátio de uma transportadora.

Segundo as informações preliminares, a vítima estaria no pátio quando foi prensada por um caminhão, mas ainda não se tem mais informações sobre a dinâmica do acidente.

Ele foi resgatado por funcionários da empresa e, após cerca de seis minutos do acidente, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que apesar de tentar manobras de reanimação ainda no local por 20 minutos, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Acompanhe:

JD1TV AGORA: Trabalhador morre ao ser prensado por carreta na Gury Marques Posted by JD1noticias.com on Thursday, June 20, 2024

