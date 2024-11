JD1TV: Baleado durante briga em Rio Brilhante morre no Hospital da Vida

José Elton Mendes da Conceição, de 37 anos, que foi baleado durante uma tentativa de assassinato na tarde de sexta-feira (8) em um estabelecimento de Rio Brilhante, morreu durante o domingo (10), no Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima foi alvejada por sete disparos. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem, de camiseta vermelha, discute com a vítima. Em determinado momento, ele saca uma arma e atira várias vezes em José, que luta para se defender.

Ainda assim, ele foi atingido várias vezes, sendo socorrido em estado grave e levado para o hospital da cidade. No entanto, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde ficou internado até falecer no domingo.

Equipes da Polícia Civil estão apurando o caso e procurando o autor dos disparos. Na cena do crime, foram encontradas quatro cápsulas deflagradas de calibre.38.

Assista ao vídeo da confusão: